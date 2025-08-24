米国・ＡＥＷの「ＡＥＷＣＯＬＬＩＳＩＯＮ」が２３日（日本時間２４日）に放送され、新日本プロレス真夏の祭典「Ｇ１クライマックス」を制した竹下幸之介（３０）がＳＴＲＯＮＧ無差別級王者の石井智宏（４９）とのシングルマッチを制した。Ｇ１覇者としてＡＥＷマッチに堂々の凱旋を果たした竹下は、この日の放送で石井と激突。新日本１月５日東京ドーム大会ではＮＥＶＥＲ無差別級王者として石井の挑戦を退けており、約７