タレントの辻希美が23日に自身のアメブロを更新。長女でインフルエンサーとして活動している希空が次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの世話をしている様子を公開した。この日、辻は「希空は夢空を時間さえあれば抱っこしてる」と写真とともに希空の様子を報告。「そしてミルクをあげてゲップまで完璧です」と説明した。続けて、愛犬もそばにいることに触れ「クックも必ずと言っていいほど近くに居る」と明かしつつ「尊いなぁ…」とつづり