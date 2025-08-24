コストコといえば、年会費を払って会員にならないと利用できない倉庫型の大型スーパーです。しかし、Uber Eatsでは、非会員であってもコストコの商品を購入することができるのです。 とはいえ、気になるのは「会員費がかからない代わりに、商品価格や手数料が割高になるのでは？」という点ではないでしょうか。 本記事では、そんな疑問に答えるべく、Uber Eatsと実店舗、オンラインでの価格の差を具体的に比