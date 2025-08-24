米ミシシッピ州が乳児死亡率の上昇を受け公衆衛生上の緊急事態を宣言した/RyanJLane/E+/Getty Images（ＣＮＮ）米南部ミシシッピ州の保健当局は、州内で乳児死亡率が上昇していることを受け、公衆衛生上の緊急事態を宣言した。州保健当局の発表によると、２０２４年のミシシッピ州の乳児死亡率は出生１０００件当たり９．７人で、過去１０年あまりで最悪の死亡率となった。１４年以来、同州では生後１年を迎える前に３５００人以上