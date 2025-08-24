欧米では歯科矯正をするのはごく当たり前のこととされていますが、日本の若者のあいだでも歯科矯正への興味関心が高まりつつあります。 ただ、そこで問題になるのが「治療費」です。歯科矯正は病気ではないため保険適用にならず、全額の自己負担が必要です。子どもだけで支払うことは難しく、「親が費用を支払うべきか」で悩むこともあるでしょう。 本記事では、若者の歯科矯正に対する意識の高まりの調査結果や歯科矯正