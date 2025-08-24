◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―中日（２４日・マツダスタジアム）広島は、マツダ内の球団事務所でスカウト会議を開いた。今秋ドラフト会議の指名候補の高校生を２５人に絞り、うち２０人の映像をチェックした。田村スカウト部長は、上位指名候補は「３人」とした上で、北海道出身の最速１５８キロ右腕、健大高崎・石垣元気投手について「当然、最上位」と、キッパリ。「大学・社会人を含めても上位に入ってくるんじゃないかとい