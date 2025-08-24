◇フィギュアスケート東京夏季大会最終日（２４日、東京・ダイドードリンコアイスアリーナ）男子シニアのフリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）１位の三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）は、１４３・５８点、合計２１７・６０点で優勝した。演技後は「サマーカップ（８月）よりジャンプが入ってくるようになってきたので、そこはよかった」と振り返った。約２週間前のサマーカップでは１０４・６３点だったフリー