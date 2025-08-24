「早く結婚したい」と考えている男性の中には、母親がデートのお相手を気に入ってくれるかどうか気にする人もいるようです。こっそりあなたの振る舞いをチェックしているかもしれません。そこで今回は10代から30代の独身男性248名に行ったアンケートから、「デートをしているとき、『この子なら母親に安心して紹介できる』と男性が思う女性の言動」をご紹介します。【１】お店の人に対しても横柄な態度をとらず、丁寧に接している