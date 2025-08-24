ロシアによるウクライナ侵略開始から３年半を迎える中、双方が重視するのが無人機（ドローン）の利用だ。ロシアが多数の無人機を使った攻撃を仕掛ける一方、ウクライナは迎撃用無人機の開発・増産を進める。技術革新もめざましく、ウクライナの上空では連日、無人機同士の戦いが繰り広げられている。（キーウ蒔田一彦）ロシアは攻撃用に大量投入地上の発射装置から打ち上げられた白い機体はぐんぐん加速して高度を上げ、空に