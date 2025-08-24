今回のテーマはマンションの修繕積立金について。一定額を積み立てる「均等積立方式（均等式）」と段階的に金額が上がる「段階増額積立方式（段階増額式）」がある。特徴や利点をマンション管理士の小堀将三さんに聞いた。（加藤亮）――修繕積立金とは。修繕積立金は、外壁の塗装や屋上の防水、エレベーターの改修など、共用部の修繕を行うために積み立てる費用です。共用部の光熱費や植栽などにあてる管理費とは使途が違い