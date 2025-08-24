女優の浜辺美波（２４）が２４日、都内で行われた、写真集「２５」発売記念会見に出席した。浜辺はこの日、赤いワンピースで華やかに登場。フォトセッションでは報道陣に「大丈夫ですか？」と声をかけながら、余裕たっぷりに対応した。同書は、前作「２０」に続く４年ぶりの写真集で、舞台はオランダ・アムステルダム。浜辺は「きれいな町並みで、空気も澄んでいて、お仕事だけどリラックスできて良かった。チーズが美味しい