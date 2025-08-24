北海道・滝川警察署は2025年8月23日、北海道砂川市の道路上でクマの目撃情報があったと発表しました。クマの目撃があったのは、砂川市焼山付近の道路上です。警察によりますと、8月23日午後3時半ごろ、歌志内方向へ車を運転する20代男性が、道路を左から右に横断するクマ1頭を目撃しました。クマの体長はおよそ1.5メートルだということです。警察によりますと、車とクマはおよそ3メートルの距離まで接近し、クマは道路