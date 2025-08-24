X JAPANのYOSHIKIのスタッフ公式X（旧ツイッター）アカウントが24日更新。23日の公演中、一部の客による強い接触行為で負傷したことを報告した。同アカウントでは「【重要なお知らせ】」と書き出され、「昨夜の夜公演中、一部のお客様による右手への強い接触行為（つかむ・引っぱる）により、負傷いたしました。現在は治療を受けながら、医師の判断のもと公演は予定通り継続しております」と伝えた。そして「この10公演は、3度目の