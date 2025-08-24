NPB（日本野球機構）は24日の公示を発表。オリックスは前日の楽天戦に先発した田嶋大樹投手を抹消しました。田嶋投手は初回、2アウトから連打を浴び満塁のピンチを招きます。ここで打席に迎えたゴンザレス選手にはタイムリーを浴びると、ここに若月健矢選手の悪送球も絡み3失点とします。さらに3回にも2アウト2塁からフランコ選手のタイムリーを浴び、失点を重ねました。この日は対する楽天の先発・藤井聖投手も乱調を見せ、両チー