◆自動車レース▽スーパーＧＴ第５戦「ＳＵＺＵＫＡ・ＧＴ３００ｋｍＲＡＣＥ」第２日（２４日、三重・鈴鹿サーキット＝１周５・８０７キロ）後半戦初戦、年間５戦目となる決勝レースが２４日、５２周で争われる。＊＊＊ＧＴ５００クラスでは、２３日に行われた予選でＡＲＴＡ無限シビック・タイプＲ―ＧＴ（大津弘樹、佐藤蓮組）がポールポジションを獲得。ＡＲＴＡの佐藤蓮は「先頭から逃げ切りのレースを見せた