女性芸人の日本一を決める「女芸人No．1決定戦THE W」のファイナリストとなってブレイクしたお笑いコンビ、エルフの荒川（28）が24日、大阪市の「Laugh＆Peace Art Gallery」で開催中の「isayamax Solo Exhibition V」（31日まで）の取材会に出席した。アーティストisayamaxが平成のギャルに着目した個展で、荒川をモチーフにした作品「Savior−ELF Arakawa」（33万円）などが展示されている。キラキラのド派手な「Savior」を鑑