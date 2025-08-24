女優の浜辺美波（２４）が２４日、都内で写真集「２５」の発売記念会見を開催した。２０歳以来となる一冊に浜辺は「構成をみんなで悩んで相談して決めたので、完成した時はホッとした。手元に届いた皆様に『すてきだったよ』という声をもらえて良かったです」と笑顔を見せた。こだわった点について「等身大の自分を収められたらいいなと。仕事ではあるんですけど、旅行のような気持ちでプライベート感のある写真集になったんじ