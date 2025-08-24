◆プロ・アマ交流戦巨人３軍１―１３大商大（２４日・Ｇ球場）巨人３軍は、大商大とのプロ・アマ交流戦に１―１３で敗れた。投手陣が１９四死球を与える苦しい試合となった。１―０の４回、先発の鴨打が８つの四死球を与えるなど一挙６失点。４回途中から登板した２番手の吹田は５回に２点を失い、６回には４つの四球を与え降板。６回途中から登板した３番手の黄も２者連続の四球を与え、流れを止められなかった。打線は両