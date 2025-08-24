お笑いコンビ「エルフ」荒川が２４日、大阪・ミナミのＬＡＵＧＨ＆ＰＥＡＣＥＡＲＴＧＡＬＬＥＲＹで現代アート画家・ｉｓａｙａｍａｘ（イサヤマックス）氏の個展に登場。自身をモチーフにしたポップな絵画を前に「アゲー←←」状態となり、西川きよしに購入させる悪だくみを披露した。ピンクのアームカバーやゼブラ柄のミニスカートなど、作品に寄せたギャルファッションでギャラリーに現れた荒川。「ＳＡＶＩＯＲ