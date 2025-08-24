◆イースタン・リーグ日本ハム―巨人（２４日・鎌ケ谷）巨人のドラフト２位・浦田俊輔内野手が、勝ち越しの２点適時打を放った。イースタン・日本ハム戦に「１番・二塁」で先発出場。１点を追う２回に同点に追いつき、なお２死二、三塁の好機で、カウント―１から相手先発・宮内の外角高め１４９キロを捉えて、左前へ運ぶ２点打とした。初回先頭では右前安打を放っており、２軍戦では３安打を放った１３日のイースタン・楽天