中層類 乱層雲【尾流雲】 尾流雲［びりゅううん］ virga vir別名［尾曳雲］遭遇チャンス：★★ 雨のすじが地表に到達しない 乱層雲からの降水は、地上からも雨や雪としてしっかりと認識できます。しかし、降り始めや、やみ際の段階では、落下途中で蒸発する降水粒子も多く、それが尾流雲となります。 しかし、乱層雲の尾流雲はその大半が不鮮明で、くっきりと見えることはまれです。 条件がよければ、雲底がもや