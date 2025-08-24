お笑いコンビ「ハイヒール」のモモコ（61）が24日、自身のインスタグラムを更新。腕を負傷したことを報告するとともに、痛々しい患部の写真を投稿した。モモコは「階段でこけました！むちゃ痛い」と書き出し、転倒して腕を負傷したことを報告。右腕の上腕に大きなアザができている写真をアップ。ハッシュタグでも「こけた」「あおたん」と記していた。続けて「若いつもりでも若くない。気をつけなければ…」と言及していた