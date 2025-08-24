◇ナ・リーグパドレス 5―1 ドジャース（2025年8月23日サンディエゴ）パドレスは23日（日本時間24日）、本拠でドジャースとの首位攻防第2戦に臨み、ネストル・コルテス投手（30）が6回1安打無失点と好投して今季2勝目。首位攻防第2戦にも勝利して8月13日以来10日ぶりに単独首位に浮上した。先発左腕コルテスは5回を終えて1人も走者を許さない完全投球。大谷翔平は空振り三振、右飛に打ち取るなど、ドジャース打線を封じ