前田大然、旗手怜央、山田新、稲村隼翔の日本人４選手が所属するセルティックは現地８月23日、スコットランドリーグの第３節でリビングストンとホームで対戦した。前田と旗手がベンチスタートとなったなか、新加入の山田と稲村がリーグ戦初先発を果たしたセルティックは、序盤から試合を優位に進めるもゴールが遠い。それでも後半に入って、47分にベンジャミン・ニグレンのゴールで先制すると、71分にもニグレンが追加点を挙