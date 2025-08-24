背格好や顔付きは瓜二つで、ポジションも同じセンターフォワード。偉大な父の面影をたっぷりと残す一方で、武器は異なる。父の特徴は跳躍力を活かしたポストワークと得点力だが、自身は裏抜けで勝負するタイプのラインブレーカー。元日本代表の城彰二氏を父に持つFW城秀人（FC東京U-18）が２年後の大舞台を目ざし、新たな一歩を踏み出した。８月23日、ウェールズで開催の”The Gary Speed Tournament”に出場する U-15日本代表