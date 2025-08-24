元グラビアアイドルでタレントのかとうれいこさん（56）が2025年8月20日、自身のインスタグラムを更新。夏らしいコーデで近影を披露した。「私ってコアラ鼻？！」かとうさんは、「昨日会った人にコアラ鼻って言われた」とし、リゾート感あふれるキャミソール姿を投稿。続けて、「私ってコアラ鼻？！」とおどけてみせた。インスタグラムに投稿された写真では、大人っぽい麦わら帽子をかぶり、ブラウンのキャミソールを着用。リゾー