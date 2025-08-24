終戦から80年のことし。当時20歳だった若者は、ちょうど今100歳を迎えています。彼らは20歳の時、どのような思いで日々を暮らし苦難の時代を生き抜いたのか。東海地方で暮らす100歳に当時の思いを聞きました。 【写真を見る】｢大好きだった｣ その言葉を残して戦争へ 終戦のとき20歳だった若者は現在100歳 ｢好きな人は？食べ物は？｣ 今の20歳と戦禍の20歳に聞いてみた【戦後80年】 そして、今の20歳にも同じ問いを投げかけました