BTSメンバーJUNG KOOK（ジョングク）の23年発表の「Standing Next to You」ミュージックビデオが、再生回数2億を超えた。韓国メディアOSENは「23年11月に発売したソロアルバム『GOLDEN』のタイトル曲ミュージックビデオが24日午前2時24分頃、YouTube（ユーチューブ）の再生回数2億回を突破した」と伝えた。JUNG KOOKはソロシングル「Seven（feat．Latto）」、「3D（feat．Jack Harlow）」に続き、3番目の2億再生回数を突破になると