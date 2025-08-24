DeNAに新加入した藤浪晋太郎投手（31）が24日、正午試合開始のイースタン・リーグ、ロッテ戦（浦和）で先発登板した。三浦監督は同日、東京ドームの巨人戦前に右腕について取材対応し、「次回に向けての調整登板です」と説明。藤浪は17日の中日戦（バンテリンドーム）で加入後初登板初先発し、6回途中1失点と好投した。この日は5回までを73球で5安打1失点、2三振。炎天下の登板で、直球の出力を150キロ前半に抑えながら試合