新潟6R・2歳新馬戦（芝1600メートル）はマイペースで逃げた4番人気ルージュダリア（牝＝林、父リオンディーズ）が2着に5馬身差をつけて、悠々逃げ切り勝ちを飾った。荻野極は「気がいいので、もうあふれ出しそうな感じでハナに立ちましたが、ずっと我慢して集中していましたし、本当にいい馬です。気持ちが今後乗りすぎなければ、凄く楽しみです」と称賛。母の半妹に有馬記念などG14勝のリスグラシューがいる血統馬。林師は「