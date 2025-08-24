◇新体操世界選手権第４日（２３日、ブラジル・リオデジャネイロ） 団体総合で、日本代表「フェアリージャパン」（鈴木歩佳、稲木李菜子、田口久乃、西本愛実、花村夏実、三好初音）が、リボン３位（２７・２００点）、フープ・ボールで１位（２８・３５０点）となり合計５５・５５０点で初の金メダルを獲得する快挙を成し遂げた。過去に２度（７５年、１９年）の銀メダルはあったが、金は初で４大会ぶりのメダルとなっ