タレントの市井紗耶香が23日に自身のアメブロを更新。新幹線で偶然再会した人物とのエピソードを明かした。この日、市井は「『…もしかして新幹線乗ってる？』『乗ってる（笑）』」と、元モーニング娘。のメンバーでタレントの石黒彩とのメールのやり取りを公開。「偶然過ぎて驚いたし何より嬉しすぎた」と心境を明かした。続けて「あれだけ数多い新幹線の本数…二人とも全く違う仕事なのにこんな偶然ってやっぱりどこかで引き合う