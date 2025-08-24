東京・江戸川区の路上を歩く女性に背後から抱きつき、自身の下半身を見せる、わいせつな行為をしたとして、44歳の男が逮捕されました。警視庁によりますと、石井裕次容疑者は今年5月9日の未明、江戸川区の路上で面識がない20代の女性に背後から抱きつき、自分のズボンをおろして下半身を見せる、わいせつな行為をした疑いが持たれています。石井容疑者は車に乗って逃走しましたが、防犯カメラの捜査などから関与が浮上しました。調