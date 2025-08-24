お笑いコンビ、くりぃむしちゅー上田晋也（55）が23日放送の日本テレビ系「with MUSIC」（土曜午後10時）にVTR出演。同日ゲスト出演していた亀梨和也（39）とのエピソードを明かした。亀梨と15年以上、同局系「Going! Sports＆News」（土曜、日曜午後11時55分）で共演している上田。番組スタッフから「共演して特に印象に残っていることはありますか?」と問われると「ロンドンオリンピックに3週間行ってたのよ、開会から閉会式まで