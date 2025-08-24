俳優・浜辺美波（２４）が２４日、都内で写真集「２５」（講談社）の発売記念会見を行った。赤いワンピース姿で登場した浜辺は「友人は何人か買ってくれた方がいて、『すごい努力を感じた。すごい頑張ってるから、自分も頑張ろうと思えた』とメッセージをもらいました。褒めてもらったのですごいうれしかったです」と笑顔で振り返り、点数については「写真集が『２５』なので、２５点満点中、２５点」と笑顔で答えた。２０２