８月２４日の新潟６Ｒ・２歳新馬（牝馬限定、芝１６００メートル＝１３頭立て※スフェーンテソーロは競争除外）は、荻野極騎手が騎乗した４番人気のルージュダリア（美浦・林徹厩舎、父リオンディーズ）が勝利した。勝ち時計は１分３４秒９（良）。速いスタートを決めるとグイグイとハミを取り先頭へ。道中をリズム良く運び、直線では後続を５馬身突き放した。叔母がＧ１・４勝馬リスグラシューという良血の完勝劇に、鞍上も「