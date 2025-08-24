俳優の阿部寛が24日、都内で行われた映画『俺ではない炎上』（9月26日公開）の完成披露試写会の舞台あいさつに登壇した。【写真】芦田愛菜や夏川結衣も参加した舞台あいさつの模様本作は、第36回山本周五郎賞の候補にもなった浅倉秋成による同名小説（双葉文庫）が原作。主演は阿部寛。演じるのは、大手ハウスメーカーの営業部長・山縣泰介。ある日突然、SNS上で“殺人事件の犯人”として個人情報を晒され、炎上の渦に巻き込ま