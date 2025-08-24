◆自動車レース▽スーパーＧＴ第５戦「ＳＵＺＵＫＡ・ＧＴ３００ｋｍＲＡＣＥ」第２日（２４日、三重・鈴鹿サーキット＝１周５・８０７キロ）後半戦初戦、年間５戦目となる決勝レースが２４日、５２周で争われる。＊＊＊お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」の信子が、決勝レース前に行われたピットウォークにおいて、アンバサダー姿でサプライズ登場した。人気美女芸人の突然の“ピットイン”に、ピットウォークを楽