24日の新潟競馬場で行われた5R新馬戦（芝2000メートル）は、11番人気コスモエルヴァル（牡＝黒岩、父ダノンバラード）が勝利。粘る1番人気カンティーナを目標に、外から鋭く差し切った。原は「返し馬から制御不能になったが、競馬のスピードなら手応え良く進められた」と笑顔。4Rに続く連勝を決めた原は、これがうれしいJRA通算100勝目。師匠である小桧山悟元調教師の前で節目の記録を達成した。「今日は小桧山先生がいらっし