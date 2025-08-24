◇プロ野球セ・リーグ 巨人-DeNA(24日、東京ドーム)巨人対DeNAのスタメンが発表されました。巨人は前日のスタメンから野手3人を変更。2番・センターで佐々木俊輔選手、3番・レフトで丸佳浩選手、7番・キャッチャーには岸田行倫選手がスタメン復帰しました。前日3番だった中山礼都選手は6番へ、6番だったリチャード選手は8番へ打順が変更されました。先発は赤星優志投手。今季20試合に先発し、6勝8敗、防御率2.48としています。▽De