ももいろクローバーZ玉井詩織（30）が24日、都内で玉井詩織1st写真集「たまゆら」ストーリー写真集「しおどき」（ともにSDP発行）発売記念イベントを開催した。30歳と芸能生活20周年を記念して、2作同時発売。「たまゆら」ではかねて行きたかったというベトナムで自然体な美しさを撮影し、「しおどき」はオリジナルストーリーをベースに、3人の人物を演じ分けた女優としての魅力を引き出した。芸能生活20周年を迎え「こんなに長く