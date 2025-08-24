８月２４日の新潟５Ｒ・２歳新馬（芝２０００メートル＝１４頭立て）は、１１番人気のコスモエルヴァル（牡２歳、美浦・黒岩陽一厩舎、父ダノンバラード）が、最後の直線で差し切り勝ち。デビュー６年目の鞍上の原優介騎手＝美浦・青木孝文厩舎＝は、新潟４Ｒから連勝でＪＲＡ通算１００勝を決めた。勝ちタイムは２分３秒９（良）。五分のスタートから控えて中団に構えた。道中はやや首を上げるなど若さを見せていたが、何とか