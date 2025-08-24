女優浜辺美波（24）が24日、都内で25歳記念写真集「25」発売記念会見に出席した。以前、ドラマ撮影スタッフにおすすめされて気になっていたというオランダのアムステルダムで約1週間かけて撮影。初のすっぴん姿なども披露している。「無事に完成した時は本当にほっとしました。この年齢だからこそのものにできたらいいなと思っていましたし、背伸びしすぎずに等身大の自分がおさめられました」と振り返った。写真集は20歳の時に出