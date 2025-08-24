韓国の李在明大統領は24日、超党派の国会議員でつくる日韓議員連盟会長の菅義偉元首相（自民党）らと東京都内のホテルで面会し、経済や文化などの分野で交流を重ねる方針で一致した。立憲民主党の野田佳彦代表とも会い、自由貿易の在り方などを巡って意見交換した。菅氏は訪日客増加を踏まえ「観光など草の根交流で日韓関係を盛り上げていきたい」と強調。安全保障分野を巡る日韓、日米韓の連携の必要性も話題に上った。野田