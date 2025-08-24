『ジョン・ウィック』シリーズ最新作『バレリーナ：The World of John Wick』がいよいよ日本公開となった。『ジョン・ウィック：パラベラム』（2019）とクロスオーバーした時系列で、スタイリッシュで奇妙な独自の世界観はそのままに超絶アクションが炸裂。広がり続けるジョン・ウィックワールドに新たな血を注ぐ“復讐の女神”誕生の物語が描かれる。 THE RIVERでは、この最新作のために来日した