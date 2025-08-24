パドレス戦の1回、空振り三振に倒れるドジャース・大谷。投手コルテス＝サンディエゴ（共同）【サンディエゴ共同】米大リーグは23日、各地で行われ、ドジャースの大谷はサンディエゴでのパドレス戦に「1番・指名打者」で出場し、4打数無安打だった。無安打は2試合連続で、チームは1―5で負けた。パドレスは5連勝とした。カブスの鈴木は「3番・指名打者」で出場したエンゼルス戦で5打数1安打だった。チームは12―1で大勝。レッ