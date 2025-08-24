クマ青森県と秋田県で24日、クマの人身被害が相次ぎ、男性2人がけがをした。いずれも意識はあるという。自治体や警察が警戒を呼びかけている。青森県弘前市や地元消防によると24日午前4時35分ごろ、同市大和沢の市道で「男性がクマに襲われた」と119番があった。近くに住む70代男性が左肩や左手首を負傷。病院に搬送されたが、会話は可能だった。秋田県警北秋田署によると24日午後4時20分ごろ、同県北秋田市坊沢の県道で「男