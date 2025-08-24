[8.23 プレミアリーグ第2節 アーセナル 5-0 リーズ]日本代表MF田中碧が所属するリーズは23日、プレミアリーグ第2節で強豪アーセナルと対戦し、0―5で大敗した。田中は先発出場したものの、前半に右膝を痛め、後半13分に交代を余儀なくされた。昇格組のリーズに、昨季プレミア2位のアーセナルの壁は高かった。序盤こそ積極的にプレスをかけたが、次第に主導権を握られ、防戦一方の展開に。前半だけで2失点を喫し、後半にも追加