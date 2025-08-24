JR西日本によりますと、きょう（24日）午前、山陽本線の岡山駅付近で発生した信号トラブルの影響で、岡山駅を発着する一部の線区（山陽本線・赤穂線）の列車に、午後5時現在、約１５～６０分の遅れや運転取りやめがでています。 【写真を見る】山陽本線の岡山駅付近で発生した信号トラブルの影響で約15～60分の遅れ 運転取りやめも【24日午後5時更新】 【山陽本線】相生から三原まで一部列車運休・遅延【赤