東京・奥多摩町で住宅5軒が焼ける火事があり、80代の女性が死亡しました。【映像】現場の様子（消火活動の様子も）午前7時すぎ、奥多摩町氷川で「白煙と黒煙、火も見える」と近所に住む人から110番通報がありました。消防と警察によりますと、火元の木造の平屋住宅が全焼したほか、周囲の住宅2軒が全焼するなどあわせて5軒160平方メートルを焼いて、約3時間後にほぼ消し止められました。この火事で火元の家に1人で住む88歳